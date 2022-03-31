Hakim 4 Nisan Pazartesi @atv'de başlıyor! - Haberler

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Hakim 4 Nisan Pazartesi @atv'de başlıyor!

DailyMotion.com - TV
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#Hakim 4 Nisan Pazartesi #atv'de başlıyor!

# Hakim 4 Nisan Pazartesi #atv'de başlıyor!

Hakim Teaser https://youtu.be/Ow7SJSSBL84

Hakim 2. Tanıtım https://youtu.be/KZpKb7pKMrw

Hakim 3. Tanıtım https://youtu.be/2EmKfqpZ1qQ

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Hasibe Eren (Gülbahar), Gülsen Tuncer (Semra), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Naz Çağla Irmak (Ceren)

Hakim YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/hakim

Hakim Facebook: https://www.facebook.com/hakimatvdizi

Hakim Instagram: https://www.instagram.com/hakimatvdizi/

Hakim Twitter: https://twitter.com/Hakimatv

DailyMotion.com / TV

Ayşe Korkmaz, Pazartesi, 4 Nisan, Hakim, TV, Haberler

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