Hakim 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölüm fragmanı izle! Hakim dizisi yeni bölümde neler olacak?
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ATV ekranlarında Hakim dizisi yeni bölümü izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hakim dizisi oyuncuları kimler? Hakim konusu ne merak edildi. Hakim 4. bölüm izle! Hakim 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 4. bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? Hakim yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...
Hakim yeni bölüm fragmanı araştırmaları yapılıyor. Yeni bölümü başlayan Hakim ATV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Hakim yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hakim 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 4. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?
"Ömer Arif Derman'ı diyorum, Azem'in çocuğuna o çarptı!"
Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.
Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.
Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.
Yasak Elma 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV ekranlarına geliyor.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
- Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
- Ebru Özkan - Yasemin Kaner
- Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
- Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
- Eslem Akar - Deniz Demirkıran
- Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
- Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
- Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
- Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
- Gülsen Tuncer - Semra
- Gökçen Gökçebağ -
- Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
- Naz Çağla Irmak - Ceren
- Hakan Yufkacıgil - Celayir