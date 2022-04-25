Hakim 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Hakim 4. bölüm fragmanı izle! Hakim yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Hakim yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Hakim dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Hakim konusu nedir? Hakim 4. Fragmanı nasıl izlenir! Hakim oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

HAKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, kendini beklenmedik bir durumun içinde bulacaktır.

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden olacaktır.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.

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