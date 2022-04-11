Hakim 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölüm fragmanı izle! Hakim dizisi yeni bölümde neler olacak?
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ATV ekranlarında Hakim dizisi yeni bölümü izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hakim dizisi oyuncuları kimler? Hakim konusu ne merak edildi. Hakim 3. bölüm izle! Hakim 138. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak? Hakim yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Hakim yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde...
Hakim yeni bölüm fragmanı araştırmaları yapılıyor. Yeni bölümü başlayan Hakim ATV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Hakim yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hakim 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 3. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?
Ozan'ın kaza yaptığı arabanın yakalanmasıyla beraber bazı gerçekler su yüzüne çıkar. Arabayı hurdacıya götüren genç gözaltına alınır. Ömer Arif iyice köşeye sıkışır. Yasemin'den yardım isteyen Ömer Arif için işler gittikçe zorlaşmaktadır.
Ömer Arif kazanın izlerini silmeye çalışırken, Ozan ise kendi başına hareket eder. Babasından gizli, öldürdüğü gencin mezarına gider. Mezarda karşılaştığı kişi Ozan'ın hayatını değiştirecektir...
Azem ise yakalanan genç çocuğun arkasında kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Kendi yöntemleriyle olayı soruşturan Azem, şok edici bir gerçeği fark eder… Bu gerçek herkes için sonun başlangıcı olacaktır...
Yasak Elma 138. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV ekranlarına geliyor.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
- Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
- Ebru Özkan - Yasemin Kaner
- Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
- Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
- Eslem Akar - Deniz Demirkıran
- Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
- Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
- Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
- Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
- Gülsen Tuncer - Semra
- Gökçen Gökçebağ -
- Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
- Naz Çağla Irmak - Ceren
- Hakan Yufkacıgil - Celayir