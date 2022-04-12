Hakim 2. Bölüm Ön İzleme | "Affet beni, çok üzgünüm çok..."
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atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/aboneHakim 1. Bölümü izlemek için: https://youtu.be/qvPu7qxSnesHakim Teaser https://youtu.be/Ow7SJSSBL84Hakim 2. Tanıtım https://youtu.be/KZpKb7pKMrwHakim 3. Tanıtım https://youtu.
atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone
Hakim 1. Bölümü izlemek için: https://youtu.be/qvPu7qxSnes
Hakim Teaser https://youtu.be/Ow7SJSSBL84
Hakim 2. Tanıtım https://youtu.be/KZpKb7pKMrw
Hakim 3. Tanıtım https://youtu.be/2EmKfqpZ1qQ
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman), Ebru Özkan (Yasemin Kaner), Uğur Yücel (Cevdet), Yurdaer Okur (Azem Demirkıran), Eslem Akar (Deniz Demirkıran), Fatih Berk Şahin (Ozan Derman), Burcu Kara (Ayşe Korkmaz), Hasibe Eren (Gülbahar), Gülsen Tuncer (Semra), Seda Akman (Zümrüt Demirkıran), Naz Çağla Irmak (Ceren)
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Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022