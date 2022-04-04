Hakim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Hakim bugün 1. bölümü ile yayınlandı. Dizinin bitmesine yakın seyirciler, Hakim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Hakim 2. bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim 2. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Hakim canlı izle! Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu?
Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
"Ciğerimi söküp atan o şerefsizi bul. Bul ki avuçlarımda parçalayayım kalbini!"
Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…
Hakim dizisinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz 2. bölüm fragmanı çıkmadı.
İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.
Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman
Ebru Özkan - Yasemin Kaner
Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı
Yurdaer Okur - Azem Demirkıran
Eslem Akar - Deniz Demirkıran
Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran
Fatih Berk Şahin - Ozan Derman
Burcu Kara - Ayşe Korkmaz
Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın
Gülsen Tuncer - Semra
Gökçen Gökçebağ -
Seda Akman - Zümrüt Demirkıran
Naz Çağla Irmak - Ceren
Hakan Yufkacıgil - Celayir