Hakim canlı izle! Hakim, Limon Film imzalı, ilk bölümü 4 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dram, suç ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisi. Hakim 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Hakim son bölümde neler oldu?

HAKİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakim dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

HAKİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Ciğerimi söküp atan o şerefsizi bul. Bul ki avuçlarımda parçalayayım kalbini!"

Ömer Arif Derman; dürüst, adil ve vicdanlı olmayı ilke edinmiş, çevresi tarafından sevilip sayılan, başarılı bir hakimdir. Oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet verir. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybeder. Telaş ve korkuyla kaza mahallini terk eden Ozan, eve döndüğünde başından geçenleri babasına anlatır. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşır. Ozan'ın ölüme sebebiyet verdiği kişi, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğludur. Acımasızlığı ile nam salmış bu adam ve eşi Zümrüt Demirkıran, oğullarının katilini bir an evvel bulmak istemekte, intikam yeminleri etmektedirler. Ömrü boyunca doğru ve adil kararlar vermeye gayret etmiş olan Ömer Arif, bir baba olarak oğlunu korumak için vicdanının sesini dindirmek zorundadır şimdi. Hakim, hayatının en zor kararını, bu kez oğlu adına verecektir! Üstelik içinden çıkılması güç, kirli bir hikayeye günbegün batacağını bilmeden…

HAKİM 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hakim dizisinin 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz 2. bölüm fragmanı çıkmadı.

HAKİM 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HAKİM KONUSU NE?

İşini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışır. Bu olay üzerine Hakim, büyük bir yüzleşme karşısında kalır.

HAKİM OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu - Ömer Arif Derman

Ebru Özkan - Yasemin Kaner

Uğur Yücel - Cevdet Dağıstanlı

Yurdaer Okur - Azem Demirkıran

Eslem Akar - Deniz Demirkıran

Yağız Can Konyalı - Metehan Demirkıran

Fatih Berk Şahin - Ozan Derman

Burcu Kara - Ayşe Korkmaz

Hasibe Eren - Gülbahar Yalçın

Gülsen Tuncer - Semra

Gökçen Gökçebağ -

Seda Akman - Zümrüt Demirkıran

Naz Çağla Irmak - Ceren

Hakan Yufkacıgil - Celayir

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