Hakim 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim yeni bölüm fragmanı izle! Hakim yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

Hakim Dizisi bu akşam 1. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Hakim dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da ' Hakim canlı izle! ATV Hakim 1. yeni bölüm canlı izle! Hakim yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Bunun yanı sıra fragmanı da merak ediliyor. Hakim 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hakim 1. bölüm fragmanı izle! Hakim yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak?

HAKİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hakim her hafta Pazartesi günü saat 20:00'da ATV'de ekranlara geliyor.

HAKİM KONUSU NEDİR?

İdealist ve dürüst bir Hâkim, oğlunun suça karışmasının ardından, onu koruyabilmek için amansız bir savaşa girer. Hâkim Ömer Arif Derman, karısının ani ölümünden sonra, oğlu Ozan'la kendine yeni bir dünya kurmaya çalışmaktadır. Bu dünya Ozan'ın kaza sonucu birini öldürmesiyle alt üst olur… Ömer Arif, oğlu Ozan'ı korumak için, bugüne kadar inandığı tüm ilkelerinden vazgeçmek zorunda kalır. Zira Ozan'ın ölümüne neden olduğu genç, bir Mafya liderinin oğludur. Oğlunun hayatının tehlikede olması, Ömer Arif Derman'ı bambaşka bir adama dönüştürecek; oğlunu kurtarmak için gireceği savaşta, sadece kendini değil, sevdiklerini de ateşe atacaktır...

HAKİM 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hakim dizisinin 1. bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Bugünkü 1. bölümün ardından 2. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.

HAKİM 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! (LİNK)

HAKİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Hakim'in ön izlemesi yayınlandı. Pazartesi akşamlarına damga vurmaya hazırlanan dizinin ön izlemesi büyük ilgi gördü. Oğlunu, karıştığı bir kazanın ardından korumaya çalışan hakim bir babanın hikayesini yansıtan diziden gelen ilk görüntüler heyecan dozunu artırdı.

HAKİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Hakim dizisi bugün saat 20:00'da 1. bölümü ile izleyicileriyle buluşuyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile merak uyandıran Hakim dizisi, yeni bölüm fragmanı ile seyircinin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

HAKİM OYUNCU KADROSU

Erdal Beşikçioğlu (Ömer Arif Derman)

Ebru Özkan (Yasemin Kaner)

Uğur Yücel (Cevdet)

Yurdaer Okur (Azem Demirkıran)

Eslem Akar (Deniz Demirkıran)

Fatih Berk Şahin (Ozan Derman)

Burcu Kara (Ayşe Korkmaz)

Hasibe Eren (Gülbahar)

Gülsen Tuncer (Semra)

Seda Akman (Zümrüt Demirkıran)

Naz Çağla Irmak (Ceren)

HAKİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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