Bugünkü Trabzonspor - Samsunspor ZTK maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Maçı yöneten Kadir Sağlam hakkında, Kadir Sağlam kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne? araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Kadir Sağlam kimdir merak ediliyor. 21 Aralık Trabzonspor - Samsunspor maçını Kadir Sağlam yönetecek. Peki, Hakem Kadir Sağlam kimdir? Trabzonspor - Samsunspor maçının hakemi kimdir? Süper Lig ve ZTK hakemi Kadir Sağlam kimdir, kaç yaşında, nereli?

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 19:00 'da başlayacak.

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

KADİR SAĞLAM(Hakem)

EKREM KAN(1. Yardımcı Hakem)

ATA YILDIRIM(2. Yardımcı Hakem)

YİĞİT ARSLAN(Dördüncü Hakem)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

MEHMET TUNÇAK(Temsilci)

ŞEVKET CANITEZ(Temsilci)

HÜSEYİN ÇAPKIN(Temsilci)

KADİR SAĞLAM KİMDİR?

Kadir Sağlam TFF Süper Lig hakemidir. Birçok maçı yönetmiş olan Kadir Sağlam 21 Aralık'ta Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetecektir. TFF'de yer alan bilgilere göre Kadir Sağlam ilk olarak 21 Ocak 2006 tarihinde Ankaragücü-Manisaspor Paf Ligi maçını yönetmişti.