Spor Toto Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray- Hatayspor maçının hakemi olan isim futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem atamalarının belirlenmesinin ardından arama motorlarında Hakem Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam kaç yaşında, nereli? Kadir Sağlam hangi takımların maçını yönetti? soruları aratıldı.

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken futbolseverler maçlara atanan isimler hakkında detayları merak ediyor. Merak edilen isimler arasında ise Kadir Sağlam yer alıyor. Peki, Hakem Kadir Sağlam kimdir? Kadir Sağlam kaç yaşında, nereli? Kadir Sağlam hangi takımların maçını yönetti? İşte detaylar...

HAKEM KADİR SAĞLAM KİMDİR?

Kadir Sağlam TFF Süper Lig hakemidir. Birçok maçı yönetmiş olan Kadir Sağlam 21 Aralık'ta Trabzonspor - Samsunspor Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetecektir. TFF'de yer alan bilgilere göre Kadir Sağlam ilk olarak 21 Ocak 2006 tarihinde Ankaragücü-Manisaspor Paf Ligi maçını yönetmişti.