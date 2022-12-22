Bugünkü Galatasaray-Keçiörengücü ZTK maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Maçı yöneten Çağdaş Altay hakkında, Çağdaş Altay kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne? araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...

Çağdaş Altay kimdir merak ediliyor. 22 Aralık Galatasaray-Keçiörengücü maçını Çağdaş Altay yönetecek. Peki, Hakem Çağdaş Altay kimdir? Galatasaray-Keçiörengücü maçının hakemi kimdir? Süper Lig ve ZTK hakemi Çağdaş Altay kimdir, kaç yaşında, nereli?

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 22 Aralık Perşembe yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMDİR?

ÇAĞDAŞ ALTAY(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)

ONUR ÖZÜTOPRAK(Dördüncü Hakem)

KADİR TOZLU(Gözlemci)

BÜLENT UYGUR(Temsilci)

ONUR AYDEMİR(Temsilci)

MERT RUHİ ELMAS(Temsilci)

ÇAĞDAŞ ALTAY KİMDİR?

Çağdaş Altay TFF Süper Lig hakemidir. Birçok maçı yönetmiş olan Çağdaş Altay 22 Aralık'ta Galatasaray-Keçiörengücü Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetecektir. TFF'de yer alan bilgilere göre Çağdaş Altay ilk olarak 1 Nisan 2007 tarihinde Fenerbahçe - Ankaraspor maçında 2. yardımcı hakemlik yapmıştır.