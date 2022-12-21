Hakem Burak Pakkan kimdir? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının hakemi kimdir? Süper Lig ve ZTK hakemi Burak Pakkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Bugünkü Beşiktaş - Şanlıurfaspor ZTK maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Maçı yöneten Burak Pakkan hakkında, Burak Pakkan kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli, mesleği ne? araştırmaları yapılıyor. İşte detaylar...
Burak Pakkan kimdir merak ediliyor. 21 Aralık Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını Burak Pakkan yönetecek. Peki, Hakem Burak Pakkan kimdir? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçının hakemi kimdir? Süper Lig ve ZTK hakemi Burak Pakkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı 21 Aralık Çarşamba yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.
BURAK PAKKAN(Hakem)
EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)
ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)
ALPER AKARSU(Dördüncü Hakem)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
MURAT YAMAK(Temsilci)
ENDER TÜRKYILMAZ(Temsilci)
SELÇUK YILMAZ(Temsilci)
Burak Pakkan TFF Süper Lig hakemidir. Birçok maçı yönetmiş olan Burak Pakkan 21 Aralık'ta Beşiktaş - Şanlıurfaspor Ziraat Türkiye Kupası maçını yönetecektir. TFF'de yer alan bilgilere göre Burak Pakkan ilk olarak 19 Aralık 2010 tarihinde Kadınlar Bölgesel Ligi Başkentgücü Spor ve Orduspor 1967 maçında 2. yardımcı hakemlik yapmıştır.