Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazanın ardından sevenleri endişelendi. Arama motorlarında Hakan Yelbiz öldü mü, neden öldü? Hakan Yelbiz kaza mı geçirdi? soruları aratıldı.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Hakan Yelbiz'in sağlık durumu merak ediliyor. 10 Ocak sabah saatlerinde gelen haberin ardından sevenleri Hakan Yelbiz öldü mü, neden öldü? Hakan Yelbiz kaza mı geçirdi? sorularına yanıt aradı. Detaylar haberimizde.

HAKAN YELBİZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Yelbiz yaşamını yitirdi, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz ise yaralandı.

ŞENLENDİRİCİ: SON VEDANIN VAKTİNİ HİÇBİRİMİZ BİLEMİYORUZ

Yelbiz'in acı haberi ile birlikte ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, "Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz" notuyla paylaşım yaptı.

Oyuncu Zafer Algöz ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hakan Elbiz bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan, yetenekli kardeşim mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi"

Oyuncu Celil Nalçakan da "Ah Hakan Yelbiz usta, Ah kardeşim biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini, paramparça oldum. Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin" dedi.

Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'in ise kazadan önce sosyal medya hesabından, 'Yine düştük yollara' isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve "İzmir Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu yazdığı görüldü.