Neler Oluyor Hayatta neden yok sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta, bugün yayın akışından çıkarıldı. Hakan Ural neden yok? Nur Tuğba neden yok? Kanal magazin programı neden yok soruları izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Hakan Ural neden yok? Nur Tuğba neden yok? Kanal magazin programı neden yok?

HAKAN URAL NEDEN YOK?

Her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta yayın akışında yer alıyor ancak bugün ekranlara gelmedi. Yayın akışında Seversin dizisi tekrar bölümü yer aldı.

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