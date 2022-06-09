Hakan Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Ural'ın hayatı, biyografisi! - Haberler

Twitter'da gündem olan isimlerin arasında Hakan Ural yer almaktadır. Peki, Hakan Ural kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hakan Ural'ın hayatı ve biyografisine yazımızdan erişebilirsiniz.

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural (d. 2 Ocak 1968, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Hakan Ural doğum tarihi : 2 Ocak 1968

Hakan Ural kaç yaşında : 53 yaşında

Hakan Ural nereli : İstanbul doğumlu

Hakan Ural mesleği ne : Dizi ve sinema oyuncusu

HAYATI VE KARİYERİ

Hakan Ural, 2 Ocak 1968 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Ceyhan Cem, babası şarkıcı Selçuk Ural'dır. Babası, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu kabul etmedi ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçti. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyüdü. Çocukluğunda ayakkabı boyadı, elektrikçide çalıştı, su sattı. 16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi. 19 yaşında Sibel Can ile evlendi, iki çocuğu oldu. İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı. Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi ve askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.

2008-2009 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı İpsiz Recep adlı dizide Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.

2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2010 yılında Metro grubunun sahibi olan Galip Öztürk'e ait otellerin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı: K.O.Z. filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.

2016 yılında Gürkan Uygun ve Ayça Varlıer'in olduğu Kehribar dizisinde Oğuz Doğu karakterini canlandırdı.

Günümüzde ise 2019 yılından itibaren Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadir.

FİLMOGRAFİSİ

Kehribar : Oğuz Doğu : 2016

Can Tertip : Yüzbaşı Yılmaz Arslan : 2015

Kod Adı: K.O.Z. : Altan Çınar : 2014

Araf Zamanı : Hakan : 2012

Kara Murat: Mora'nın Ateşi : Yok : 2011

Kolpaçino : Sırrı : 2009

İpsiz Recep : Ahmet : 2008

Para=Dolar : Cenker : 2008

Maskeli Beşler: Kıbrıs : Faruk : 2008

Komedi Dükkanı : Konuk Oyuncu : 2008

El Gibi : Yiğit : 2007

Maskeli Beşler: Irak : Dışişleri Bakanı : 2006

Nefes Nefese : İlhan : 2005

Bir Yıldız Tutuldu : Mozart Metin : 2003

Kardelen : Yok : 2002

Yeni Hayat : Cenker : 2001

Yapayalnız : Yok : 2001

Savunma : Faruk : 2000

Çember : Salih : 2000

Nilgün : Reha : 1999

Sibel : Orhan : 1998

Gülüm : Kanat : 1997

Böyle mi Olacaktı : Ahmet Tanrıyar : 1997

Anlaşma Noktası : Hakan : 1997

Şahin : Kartal - Şahin : 1996

Kaldırım Çiçeği : Murat : 1996

Irmakların Türküsü : Yok : 1995

Zirvedekiler : Yok : 1994

Duygular Ve Hayaller : Yok : 1994

Senin İçin Bir Kadeh : Levent : 1993

Barışta Savaşanlar : Yok : 1993

Çıkmaz : Hakan : 1992

Itri : Itri : 1991

İki Yabancı : Orhan : 1990

Çılgın Aşıklar : Yok : 1990

Madde 438 : Oktay : 1990

Alev Gibi Bir Kız : Ahmet : 1990

Şeytanın Kurbanları : Aydemir : 1989

Fotoğraflar : Yorgo : 1989

Bir Aşk Yeter : Yok : 1989

Bir Aşk Bin Günah : Nasip : 1989

Tek Başına : Konuk Oyuncu : 1988

Dört Köşe Dünya : Metin : 1988

Belki Yarın : Yok : 1988

Ateş Gibi / Ilık Düşler : Yok : 1988

Çember : Yok : 1987

Yalnız Kadın : Hakan : 1987

Ortak : Hakan : 1987

Fare Kapanı : Yok : 1987

Deniz : Yok : 1987

Alışırım : Metin : 1987

Alnımdaki Bıçak Yarası : Halil : 1987

Mavi Yolculuk : Selçuk : 1986

PROGRAMLAR

Aramızda Kalmasın : Sunucu : 2016 : TV8

Gel Konuşalım : Sunucu : 2017-2019 : TV8

Mesut Yar ile Laf Çok : Konuk : 2018 : 360

Survivor Panorama : Sunucu : 2018-2019 : TV8

Neler Oluyor Hayatta : Sunucu : 2019-günümüz : Kanal D

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