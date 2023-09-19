Sinema oyuncusu Hakan Ural kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. 16 yaşında mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural'ın hayatı ve Hakan Ural kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Hakan Ural 19 yaşında Sibel Can ile evliliğinden, Engincan Ural ve Melisa Ural adından iki çocuğu oldu. Peki, Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kaç yaşında ve nereli? Hakan Ural'ın hayatı!

Hakan Ural kimdir ve Hakan Ural kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Hakan Ural'ın hayatı ve biyografisi gündeme geliyor. Günümüzde ise, 2019 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Neler Oluyor Hayatta adlı sabah programında Nur Tuğba Algül ile birlikte yorumculuk yapmaktadır. Hakan Ural kimdir? Hakan Ural kaç yaşında ve nereli? Hakan Ural'ın hayatı! Detaylar haberimizdedir…

HAKAN URAL KİMDİR?

Hakan Ural, 10 Mayıs 1967 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası ünlü şarkıcı Selçuk Ural'dır. Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, annesi ile hiç evlenmedi, 16 yaşına kadar çocuğu olduğunu dahi kabul etmemiştir. Ancak 17 yaşına geldiğinde babasının velayetine geçebildi. Fındıkzade'de anneannesinin evinde büyümüştür. Çocukluğunda ayakkabı boyamış, elektrikçide çalışmış ve su satarak geçimini sağlamıştır.

16 yaşında mankenlik yapmaya başladı. Ardından Yeşilçam'dan üst üste teklifler almaya başladı. Fakat okulu nedeniyle Amerika'ya gitti, geldi.İlk olarak 1986 yılında Banu Alkan ile birlikte oynadığı Mavi Yolculuk filmi ile tanınan Hakan Ural, 1987 yılında Serpil Çakmaklı, Harika Avcı, Oya Aydoğan gibi birçok isimle başrol oynadı.

1999'da sahte çürük raporu aldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezasına çarptırılan Hakan Ural, 3713 sayılı Şartlı Tahliye Yasası'ndan yararlanarak cezasının 5'te 2'sini yattıktan sonra tahliye edildi. Hakan Ural, derhal askere alındı. Acemi eğitimini Hatay'da yaptı, kalan aylarını da Van'da asker olarak geçirdi.

1988 yılında şarkıcı Sibel Can ile evlenen Hakan Ural, genç yaşta baba oldu. Çiftin evliliklerinden Melisa ve Engincan adında iki çocukları bulunmaktadır. Ural, Sibel Can ile evliliği süresince emlakçılık yaptı. Sezen Aksu, Nükhet Duru ve Hülya Avşar'ın şu an oturdukları evleri Hakan Ural sattı. Çift 1999 yılında boşandı.

Hakan Ural 2002 yılında tanıştığı Saray Halı'nın sahibinin torunu Ezgi Can ile 2005 yılında evlendi. Gisella adında bir kızı daha vardır.

2008 yılında başrollerinde Kadir İnanır'ın oynadığı "İpsiz Recep" adlı dizide Hakan Ural; Burcu Kara, Nihat Nikerel, Mesut Akusta ile beraber rol aldı.2009 yılında "Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi" adlı sinema filminde Aydemir Akbaş, Şafak Sezer, Ali Sürmeli ile birlikte oynadı.

2012 yılında "Araf Zamanı" adlı dizide, Saruhan Hünel, Selin Ortaçlı, Sermin Hürmeriç, Kürşat Başar, Burak Sergen ile beraber rol aldı.

Hakan Ural, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatan Kod Adı K.O.Z filminde oynadı. Cem Kurtoğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan'ı canlandırdığı filmde Hazım Körmükçü, Tolga Karel, Günay Musayeva, Turgay Tanülkü, Orhan Kılıç, Hakan Ural, Yılmaz Gruda gibi oyuncular rol aldı.