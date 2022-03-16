Selçuk Ural kimdir? Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural kaç yaşında, nereli?
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Türk müzisyen ve şarkıcı olan Selçuk Ural kimdir? Selçuk Ural kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selçuk Ural hayatı ve biyografisi nedir?
Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Türk müzisyen ve şarkıcısı olan Selçuk Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selçuk Ural hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Selçuk Ural 1945 yılında, Bartın'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve şarkıcı, aslen Malatyalı olup, tam adı Abdulkadir Selçuk Ural'dır. Sinema oyuncusu Hakan Ural'ın babası'dır.
1975 – Selçuk Ural
1977 – Dertlerimi Zincir Yaptım
1982 – Sevdalıyım
1985 – Yıllar Sonra
1993 – Hayretler İçindeyim
1996 – Best Of Selçuk Ural
2006 – Sakın Değişme
2008 – Kadınsız
1997 – Anlaşma Noktası
1974 – Şiribim Şiribom
1972 – Alçaklar Cehenneme Gider
1971 – Gelin Çiçeği
1969 – Kardeş Kanı
1969 – Tatlı Günler
1968 – Gül ve Şeker