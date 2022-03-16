Selçuk Ural kimdir? Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural kaç yaşında, nereli?

Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Türk müzisyen ve şarkıcısı olan Selçuk Ural kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Selçuk Ural hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SELÇUK URAL KİDMİR?

Selçuk Ural 1945 yılında, Bartın'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve şarkıcı, aslen Malatyalı olup, tam adı Abdulkadir Selçuk Ural'dır. Sinema oyuncusu Hakan Ural'ın babası'dır.

ALBÜMLERİ

1975 – Selçuk Ural

1977 – Dertlerimi Zincir Yaptım

1982 – Sevdalıyım

1985 – Yıllar Sonra

1993 – Hayretler İçindeyim

1996 – Best Of Selçuk Ural

2006 – Sakın Değişme

2008 – Kadınsız

FİLMLERİ

1997 – Anlaşma Noktası

1974 – Şiribim Şiribom

1972 – Alçaklar Cehenneme Gider

1971 – Gelin Çiçeği

1969 – Kardeş Kanı

1969 – Tatlı Günler

1968 – Gül ve Şeker

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