Hakan Ural: "Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var" - Haberler

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Hakan Ural: "Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var"

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Hakan Ural: "Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var" Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var, linç ediliyorlar" dedi.

Hakan Ural : "Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için sektörden bana tavır var"

İSTANBUL - Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var, linç ediliyorlar" dedi.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında Hakan Ural, dizi ve film sektörü hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yaşadıklarını anlattı.

Oyuncu olarak sektöre giriş yapan Hakan Ural, "Ben Cumhurbaşkanını sevdiğimi açık açık söylediğim için 8-9 seneden beri sektörden bana tavır var. Yanında olduğunu söylemeye korkanlar var. Linç ediliyorlar. Bu kişiler küçümsenirler, dışlanırlar, aşağılanırlar. Çekeceğim kadar film, dizi çektim. Ama ne acı bir şeydir başka bir ülkede yaşasaydım bu tecrübe ve bu fizikle benim 5 yılım dizi ve film çekimleriyle dolu olurdu" dedi.

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