Hakan Ural annesi kim? Hakan Ural annesi yaşıyor mu? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakan Ural annesi kim? Hakan Ural annesi yaşıyor mu?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Hakan Ural annesi kim? Hakan Ural annesi yaşıyor mu?

Selçuk Ural'ın "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diye bahsettiği Hakan Ural'ın annesi merak konusu oldu. Ural'ın annesi Ceyhan Cem'in Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından biri olduğu öğrenildi. Hakan Ural annesi kim? Hakan Ural annesi yaşıyor mu?

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan müzisyen Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü. Ural'ın açıklamalarının ardından Hakan Ural'ın annesi de merak konusu oldu.Hakan Ural annesi kim?

HAKAN URAL ANNESİ KİM?

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, iki yıllık kanser mücadelesini 2017 yılında kaybederek 65 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Ceyhan Cem, Cemile filminde Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldı.

13 Haziran'da Instagram hesabından bir paylaşım yaparak annesiyle fotoğrafını paylaşan Hakan Ural, "Ben de çocukmuşum. Annem de varmış özlüyorum tabi. Hayattayken ihmal ettim. Muhakkak istemeyerek üzdüm kırdım Allah affetsin. En çok 'bir uğra göreyim' diye sitem ederdi her anne gibi. Biz de dünyevi mazeretlerle bugün, yarın derdik. Maalesef bugün istesek de yok. Tüm sevdikleri rahmete kavuşmuşların mekanı cennet olsun" demişti.

Haberler.com - Gündem

Selçuk Ural Ceyhan Cem Hakan Ural Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title