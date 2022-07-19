Hakan Ural annesi kim? Hakan Ural annesi yaşıyor mu?

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan müzisyen Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural için "Çok çapkındım, bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü. Ural'ın açıklamalarının ardından Hakan Ural'ın annesi de merak konusu oldu.Hakan Ural annesi kim?

HAKAN URAL ANNESİ KİM?

Hakan Ural'ın annesi Ceyhan Cem, iki yıllık kanser mücadelesini 2017 yılında kaybederek 65 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan Ceyhan Cem, Cemile filminde Cüneyt Arkın ile birlikte rol aldı.

13 Haziran'da Instagram hesabından bir paylaşım yaparak annesiyle fotoğrafını paylaşan Hakan Ural, "Ben de çocukmuşum. Annem de varmış özlüyorum tabi. Hayattayken ihmal ettim. Muhakkak istemeyerek üzdüm kırdım Allah affetsin. En çok 'bir uğra göreyim' diye sitem ederdi her anne gibi. Biz de dünyevi mazeretlerle bugün, yarın derdik. Maalesef bugün istesek de yok. Tüm sevdikleri rahmete kavuşmuşların mekanı cennet olsun" demişti.

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