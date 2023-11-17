İş dünyasının yakından tanıdığı Hakan Ülken, bu hafta MastrChef'e konuk oldu ve ikram edilen yemekleri yorumladı. Peki, Hakan Ülken kimdir? Hakan Ülken kaç yaşında, nereli mesleği ne?

Masterchef All Star, bugün Aydın'ın önde gelen isimlerinden Hakan Ülken'i misafir etti. Peki, Hakan Ülken kimdir? Hakan Ülken kaç yaşında, nereli mesleği ne? İşte detaylar…

HAKAN ÜLKEN KİMDİR?

Hakan Ülken, 5174 sayılı yasaya tabi, yaklaşık 10000 üyesi bulunan Aydın Ticaret Odası'nın (AYTO) Başkanı'dır.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hakan Ülken, 04 Aralık 1978 tarihinde Aydın'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın'da tamamladıktan sonra, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde, Yüksek Lisansını ise Adnan Menderes Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapmıştır.

İş hayatına özel sektörde başlayan Ülken, Aydın ve Bursa'da Mühendislik, İnşaat, Konaklama, Gıda ve Laboratuvar sektörlerinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ülken, 2009 yılında Aydın Ticaret Odası (AYTO) Meclis Üyeliğine, 2013 yılından bu yana AYTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiş, 2022 yılında da tekrar güven tazelemiş olup hali hazırda;