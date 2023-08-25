Polis memuru Hakan Telli Şehit oldu. Bu nedenle Hakan Telli kimdir? Soruları gündeme gelen olayların ardından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Hakan Telli kimdir? Polis memuru Hakan Telli kaç yaşında, nereli? Hakan Telli hayatı!

Hakan Telli kimdir? Sorusu, Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda yaralanan polis memuru Hakan Telli Şehit olması ile merak edildi. Polis memuru Hakan Telli kaç yaşında, nereli? Sorusu da konu hakkında en çok merak edilen detaylardan bir tanesi oldu. Peki, Hakan Telli kimdir? Polis memuru Hakan Telli kaç yaşında, nereli? Hakan Telli hayatı!

HAKAN TELLİ KİMDİR?

Hakan Telli, Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda şehit olan polis memurudur. Kağıthane'de görev yapmaktaydı ve aslen Tokatlıdır.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu sırasında polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmasıyla 2 polisin yaralandığı, 1 saldırganın öldüğü ve 1'i yaralı 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hakan Telli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polisin naaşı Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından emniyet yetkililerince teslim alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Hakan Telli'nin cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat'a gönderilecek.