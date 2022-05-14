Hakan Taşıyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 14 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan kimdir? - Haberler

14 Mayıs Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Hakan Taşıyan evli mi? Hakan Taşıyan 'nin çocuğu var mı, ismi nedir? Hakan Taşıyan tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Hakan Taşıyan aslen nereli? Hakan Taşıyan'ın tüm şarkıları ve tüm albümleri nelerdir?

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan (d. 1 Nisan 1973; Ankara, Türkiye), Türk şarkıcı ve oyuncudur.

Hakan Taşıyan 14 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.

HAKAN TAŞIYAN BİYOGRAFİSİ

Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.

Ekim 2020'de hastaneye kaldırılan sanatçının organ nakline ihtiyacı olduğu açıklandı.

OYUNCULUK HAYATI

1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.

2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.

DİSKOGRAFİ

1996 : Hesabım Bitmedi

1997 : Sensiz İki Gün

1998 : Gözün Sevem

1999 : A Canım Kıymetini Bilemedim

2000 : Güz Gülleri

2002 : Mor Hicranlar

2003 : Hakan Taşıyan

2004 : Türkülerle

2005 : Mutluluk Yağmuru

2006 : Ya Sen Ya Hiç

2012 : Gitme Gülüm

2018 : Sessiz Sedasız Dönüş

2019 : Ben Küskünüm Feleğe

2020 : Klasikler, Vol.1

2020 : Konuşsana Birtanem

2020 : Klasikler, Vol.2

2018 : Zahidem

2020 : Seviyorum

2020 : Aramadın

2021 : İhanet (Eli Türkoğlu ile)

2022 : Böyle Halim (feat. Yıldız Tilbe)

FİLMOGRAFİ

1998 : Hesabım Bitmedi : Hakan

2001 : Güz Gülleri : Kemal

2015 : Kardeş Payı : Kendisi

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