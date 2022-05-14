Hakan Taşıyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 14 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan kimdir? - Haberler

Hakan Taşıyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, şarkıları neler? 14 Mayıs Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan kimdir?
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14 Mayıs Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Hakan Taşıyan oldu. Bunun ardından izleyiciler, Hakan Taşıyan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, şarkıları neler? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte detaylar...
14 Mayıs Cumartesi 2022 Şarkılar Bizi Söyler konuğu Hakan Taşıyan kimdir? Hakan Taşıyan kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? Hakan Taşıyan evli mi? Hakan Taşıyan 'nin çocuğu var mı, ismi nedir? Hakan Taşıyan tüm şarkılarının isimleri nelerdir? Hakan Taşıyan aslen nereli? Hakan Taşıyan'ın tüm şarkıları ve tüm albümleri nelerdir?
Hakan Taşıyan (d. 1 Nisan 1973; Ankara, Türkiye), Türk şarkıcı ve oyuncudur.
Hakan Taşıyan 14 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuştur.
Annesi Trabzonlu, babası ise Diyarbakırlıdır. Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasetini piyasaya çıkardı. İlk kasetini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul'da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses'i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.
1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.
Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.
Ekim 2020'de hastaneye kaldırılan sanatçının organ nakline ihtiyacı olduğu açıklandı.
1998 tarihinde Hesabım Bitmedi isimli dizi ile beraber oyunculuk konusunda da başarılı bir performans gösterdi. Bu dizide Hilal Aslangiray ve Ebru Destan ile başrol oynamıştır.
2001 tarihinde ise yine bir dizi ile ekranlara geldi. Güz Gülleri isimli dizi ile beraber önemli kişilerle başrol oynamıştır. Bu dizide Kemal karakterini canlandırmıştır.
1996 : Hesabım Bitmedi
1997 : Sensiz İki Gün
1998 : Gözün Sevem
1999 : A Canım Kıymetini Bilemedim
2000 : Güz Gülleri
2002 : Mor Hicranlar
2003 : Hakan Taşıyan
2004 : Türkülerle
2005 : Mutluluk Yağmuru
2006 : Ya Sen Ya Hiç
2012 : Gitme Gülüm
2018 : Sessiz Sedasız Dönüş
2019 : Ben Küskünüm Feleğe
2020 : Klasikler, Vol.1
2020 : Konuşsana Birtanem
2020 : Klasikler, Vol.2
2018 : Zahidem
2020 : Seviyorum
2020 : Aramadın
2021 : İhanet (Eli Türkoğlu ile)
2022 : Böyle Halim (feat. Yıldız Tilbe)
1998 : Hesabım Bitmedi : Hakan
2001 : Güz Gülleri : Kemal
2015 : Kardeş Payı : Kendisi