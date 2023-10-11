Ünlü sanatçı Hakan Peker'in Safranbolu Belediye Başkan adayı olacağı iddiaları gündemde. Hakan Peker hangi partiden aday olacak merak konusu oldu. Peki, Hakan Peker Safranbolu Belediye başkan adayı mı? Hakan Peker hangi partiden aday oldu? İşte detaylar...

Hakan Peker Safranbolu Belediye başkan adayı mı? Hakan Peker hangi partiden aday oldu?

Hakan Peker, bir süredir Safranbolu Belediye Başkanı olmak için çalışmalar yapmaktadır. Bugün yapılan İYİ Parti kongresinin ardından Hakan Peker'in adaylık durumu araştırılmaktadır. Hakan Peker başkan adayı oldu mu merak konusu oldu. Peki, Hakan Peker Safranbolu Belediye başkan adayı mı? Hakan Peker hangi partiden aday oldu? Detaylar haberimizde...

HAKAN PEKER SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MI?

Sanat kariyerinin yanı sıra Safranbolu Belediye Başkanı olmak için çalışmalar yapan sanatçı Hakan Peker, İYİ Parti'ye katıldı. Hakan Peker'e rozetini Meclis'teki grup toplantısında Meral Akşener taktı.

HAKAN PEKER HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Bugün yapılan İYİ Parti kongresinin başında Hakan Peker sahneye davet edilirken "aramızda bulunan kıymetli misafirimiz" denildi. Araya giren Meral Akşener ise "Yok artık misafir değil" diyerek tepki gösterdi. Akşener'in ardından Peker, sahneye şu sözlerle davet edildi: "Ünlü pop müzik sanatçısı, şarkı sözü yazarı, müzik yapımcısı ve eski Pop-Sal başkanı, milli şuuru yüksek, vatan sevdalısı Karabük Safranbolu belediye başkan adayımız sayın Hakan Peker'i Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından rozeti takılmak üzere kürsüye davet ediyorum."