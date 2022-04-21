Hakan Peker'in yeni sevgilisi Hande Ertekin kimdir? Hande Ertekin kaç yaşında, Instagram sayfası ne?

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HANDE ERTEKİN KİMDİR?

Hande Ertekin, 1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünü bitiren Hande Ertekin, televizyon dünyasının yakından tanıdığı bir yönetici. Duayen televizyon habercilerinin yönetmenliğini yapan Ertekin, televizyon kanallarında üst düzey yöneticilik ve genel yayın yönetmenliği koltuğunda oturdu. ATV Star, TV8, TGRT Haber gibi kanallarda uzun yıllar çalışan Hande Ertekin'in "Zevce, Konu Aşksa ve Altıncı göz" adında üç romanı var.

HANDE ERTEKİN INSTAGRAM SAYFASI NE?

Hande Ertekin Instagram kullanıcı adı "handeertekin" olup 10 bin takipçisi bulunuyor.

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