Hakan Peker hangi partiden aday olacak? Hakan Peker hangi ilçeden aday olacak?

Efsane şarkılarla milyonlarca kişi tarafından dinlenen ünlü pop şarkıcısı ve dansçı Hakan Peker, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için adaylığa hazırlanıyor. Peki, Hakan Peker hangi ilçeden aday olacak? Hakan Peker hangi partiden aday olacak?

HAKAN PEKER HANGİ PARTİDEN ADAY OLACAK?

İddiaların doğru olduğunu söyleyen Hakan Peker, konuyla ilgili ODA TV'da şu açıklamaları yaptı:

"Benim annem Eflanili. Eflanili de Karabük'ün bir ilçesi. Safranbolu da aynı şekilde öyle. Ben Safranbolu'ya çok gidip geliyorum. Yılda en az 10 kere gider gelirim. O yörenin çocuğuyum, o havayı teneffüs ettim orada çok arkadaşım var.

Safranbolu Dünya Miras Kenti olduğu için hakkettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Orayı sanat ve kültür adına çok daha iyi bir yerlere taşıyarak, turizm adına çok popüler hale getirerek, oraların ekonomisini canlandıracağıma ve orada kültür-sanat adına çok doğru şeyler yapacağımıza inanıyorum.

Orası Kapadokya'nın yüzde elliler gibi bir popülerliğini sağladığı anda biz oraya rahat 30-40 milyon turist getiririz. Bu da esnafın rahatlaması, halkın nefes alması ve orada kültürel faaliyetlerin artmasıyla her anlamda oradaki insanların rahat edeceğini ve çok daha kaliteli yaşam biçimlerine sahip olacaklarını düşünüyorum.

Bu radikal projelerin parayla alakası yok. Fikir ve uygulamayla ilgili bir şey. İlk defa da bu konuyla ilgili, neler yapabileceğim ile ilgili açıklamayı size yapıyorum. Tabii bunlar yapmak istediklerimin sadece birkaçı. O yüzden Safranbolu'yu istiyorum. Yoksa farklı bir yerin belediye başkanı olmak adına bir isteğim yok.

Seni Safranbolu'ya belediye başkanı yapmayalım da şuradan gir oradan başkan ol deseler onu kabul etmem. Ben özellikle Safranbolu halkıyla bütünleştiğim, oranın halkıyla bir şey yapmak istediğim için orayı seçtim. Ve arkamdan 'Hadi' diye de olumlu bir itme var." dedi.