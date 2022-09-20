Şarkıcı Hakan Özoğuz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Hakan Özoğuz kimdir? Hakan Özoğuz kaç yaşında, nereli? Hakan Özoğuz biyorafisi!

Hakan Özoğuz, Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşidir. Athena grubunun gitaristi olarak tanınan Hakan Özoğuz kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Hakan Özoğuz kimdir? Hakan Özoğuz kaç yaşında, nereli? Hakan Özoğuz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

HAKAN ÖZOĞUZ KİMDİR?

Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. Babası Ahmet Özoğuz'dur. Açıköğretim Fakültesinde okudu. 2007'de babaları Ahmet Hamdullah Özoğuz öldü. Müzisyen olmak için en büyük desteği dedesinden gördü. 15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra'ya gittiler. Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen 'Holigan' 'ın ardından Athena dördüncü video klibini 'Tarlaya Ektim Soğan' adlı şarkıya çekti.

Holigan albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı "12 Dev Adam" şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000'li yıllarda sağladı ve Tam Zamanı Şimdi adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. "Palavra", "Macera", "Aşk Meşk Yok" teker teker dilden dile dolaşmaya başladı.

32. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası ve Eurobasket 2001'de tüm Türkiye "On İki Dev Adam" ile adeta tek yürek oldu. Athena bu proje için hazırladığı aynı isimli parça ile zirvedeki tek isim olmuş ve kurulduğundan bu yana kariyerinin en başarılı dönemine imzasını atmıştır. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde ikinci en fazla puan alan şarkı oldu.