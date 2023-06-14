Hakan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunmuştur. 1 yıl önce lenfoma kanserine yakalanan Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'dan güzel haber geldi. Hakan Özoğuz'un son durumu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hakan Özoğuz'un hastalığı araştırılmaktadır. Peki, Hakan Özoğuz kanser mi? Hakan Özoğuz'un hastalığı nedir? Hakan Özoğuz sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

HAKAN ÖZOĞUZ KANSER Mİ?

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz, 1 yıl önce lenfoma kanserine yakalanmıştı. Tedavi görmeye başlayan Özoğuz, sağlık durumuna ilişkin son durumu anlattı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda son durumunu anlatan Özoğuz, "Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın." dedi.

HAKAN ÖZOĞUZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Instagram hesabından video paylaşan Hakan Özoğuz, tedavi sürecinin sonuna geldiğini belirtti. Özoğuz şunları söyledi: "Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın" ifadelerini kullandı.