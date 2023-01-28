Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu hafta oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili, "Taraftarımıza 100. galibiyetimizi armağan etmek istiyorum" dedi. Futbolseverlerin merak ettikleri arasında ise Hakan Keleş hangi takımlarda oynadı? Hakan Keleş hangi takımda? Hakan Keleş kariyeri! soruları yer alıyor.

Giresunspor, Spor Toto Spor Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda konuşan Teknik Direktör Hakan Keleş hakkında ise merak edilenler var. Futbolseverler arama motorlarında Hakan Keleş hangi takımlarda oynadı? Hakan Keleş hangi takımda? Hakan Keleş kariyeri! araması yapıyor.

HAKAN KELEŞ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Hakan Keleş (d. 8 Ocak 1972, Sakarya), eski Türk futbolcu ve teknik direktördür. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'u çalıştırmaktadır. Profesyonel kariyerine 1993-94 sezonunda Edirnespor formasıyla 3. Lig'de başlayan futbolcu, buradaki dikkat çeken performansıyla bir sezon sonra Süper Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmuştur. Burada iki sezon oynadıktan sonra bir sezon da 2. Lig takımı Kayserispor'da oynamış daha sonra 1998-99 sezonunda Ankaragücü'ne transfer olmuştur. Bundan sonraki 6.5 sezon boyunca Ankaragücü'nde oynayan Hakan, 202 lig maçında forma giymiş ve bir dönem takım kaptanlığı da yapmıştır. 2004-05 sezonu ara transfer döneminde takımdan ayrılarak 1. Lig'de Antalyaspor adına mücadele etmeye başlamıştır. İki sezon Antalya ekibinde kaldıktan sonra 2006-07 sezonunda Çanakkale Dardanelspor kadrosuna katılarak 2. Lig'e dönen oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda feshedilmiş, bunun üzerine kendisi aktif futbolu bırakmıştır.