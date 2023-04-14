Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hakan Karahan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hakan Karahan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan kaç yaşında, nereli? Hakan Karahan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Hakan Karahan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Hakan Karahan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan kaç yaşında, nereli? Hakan Karahan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

HAKAN KARAHAN KİMDİR?



Hakan Karahan (d. 1 Ocak 1960, İstanbul), Türk yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısı. Bazı çalışmalarında gerçek adı yerine Sinan adını kullanır.

1 Ocak 1960'ta İstanbul'da doğan Hakan Karahan, Robert Kolej'ini bitirdi ve lisans eğitimi almak için ABD'ye gitti. Lisans eğitimini Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine yapan Karahan, buradan 1983 yılında mezun oldu.

1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours'da işe başlayan Karahan, için bu ilk iş deneyimi oldu. Ardından Türkiye'ye döndü ve Sabancı Holding'in bünyesindeki çeşitli kuruluşlarda çalıştı. 2003'e dek aktif olarak sürdürdüğü iş yaşamında Murahhas Aza olarak görev yapan Karahan, 1990 ila 2003 yılları arasında çeşitli yayın organlarında 70'e yakın makale ve yazı yazdı.

Yeni Başlayanlar İçin Aikido adlı bir kitap yazan Hakan Karahan'ın, daha sonra Kafamdaki Ses ve İntizar adlı şiir kitapları çıktı. Yayımlanan ilk romanı, 2001 yılında piyasaya çıkan Sürüden Ayrı kitabı oldu. Ardından, Feramuz Güvenlik dizisinin ilk iki kitabı olan 19 ve Azrail' kitapları yayımlandı.

Hakan Karahan, 2006-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Sağır Oda adlı dizide senaryo yazarlığı ve 34 bölüm boyunca var olan "Oğuz Bey" karakterini canlandırdı. Daha önceden de sinema sektörüne atılıp film yapımcılığı ve Türk yazarlarının eserlerini sinemaya aktarmak gibi niyeti olan Hakan Karahan, 2007 yılında edebiyat eserlerinin sinema uyarlamalarını gerçekleştirmek için "Narsist Film" adında yapım şirketini kurdu. İlk iş olarak Hasan Ali Toptaş'ın yazmış olduğu Gölgesizler ve Kayıp Hayaller Kitabı adlı eserlerin de dahil olduğu beş edebiyat eserinin film haklarını satın aldı.

Uzun zaman profesyonel voleybol oynamış olan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan aikidocu'dur. Hakan Karahan, uzun yıllardır şarkıcı Candan Erçetin'le beraberdir.