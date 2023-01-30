Hakan Kara kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hakan Kara'nın hayatı ve biyografisi!

Tcmb eski başekonomisti Hakan Kara'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Hakan Kara kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte detaylar...

HAKAN KARA KİMDİR?

Hakan Kara, iktisatçı akademisyen ve eski TCMB başekonomistidir. Hakan Kara, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesidir. Hakan Kara 2003-2019 seneleri arasında Türkiye'de para ve makroihtiyati politikaların analizi, tasarımı ve uygulanmasında öncü rol oynayan isimlerden birisidir. Hakan Kara bir dönem ODTÜ'de ders verdi. Hakan Kara, çok sayıda halka açık konferans ve yatırımcı sunumu yaptı. TCMB politikalarının iletişimini daha da kolaylaştırmak için yeni bir blog başlattı ve 2016-2019 yılları arasında blog serisinin baş editörü olarak görev yaptı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Hakan Kara'nın Twitter'da 218 bin takipçisi bulunmaktadır. Hakan Kara Twitter hesabında ekonomi ile ilgili önemli bilgiler de paylaşmaktadır.