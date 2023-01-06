Fenomen Hakan Kakız sosyal medya hesabından Kısmetse Olur yarışmacılarından Erol hakkında paylaşımda bulundu. Hakan Kakız'ın paylaşımı sonrasında Kısmetse Olur Erol merak konusu oldu. Peki, Hakan Kakız Kısmetse Olur Erol olayı nedir? Erol Yıldırım Hakan Kakız açıklaması ne? İşte detaylar...

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yarışmacıları adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam fenomen Hakan Kakız, Kısmetse Olur yarışmacıları hakkında paylaşımda bulundu. Peki, Hakan Kakız Kısmetse Olur Erol olayı nedir? Erol Yıldırım Hakan Kakız açıklaması ne? Detaylar haberimizde...

HAKAN KAKIZ KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Hakan Kakız Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü mezunudur. Euro D'de Chinko isimli programın hem oyunculuğunu hem de sunuculuğunu üstlenmiştir. Ayrıca Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde isimli sinema filmi ile Aile Reisi isimli dizide Tarık karakterini canlandırmış ayrıca Tv kanallarında sunucu olarak görev almıştır.

HAKAN KAKIZ KISMETSE OLUR EROL OLAYI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni ve Dj Hakan Kakız, Kısmetse Olur yarışmacılarından Erol hakkında paylaşımda bulundu. Erol Yıldırım'ın rica etmesi üzerine Hakan Kakız yaptığı paylaşımı kısa süre sonrasında yayından kaldırmıştır.