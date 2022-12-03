Bir dönem çektiği Vine videolarıyla adından söz ettiren Hakan Hepcan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım gündem oldu. Hakan Hepcan, Spotify listelerinde en çok dinlenen şarkıcılardan olan Uzi'yi eleştirdi. Peki, Hakan Hepcan Uzi olayı nedir? Hakan Hepcan Uzi'ye ne dedi? Uzi Hakan Hepcan açıklaması ne? İşte detaylar...

Müzik uygulaması olan Spotify'da her sene sonunda yıllık özet kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcıların 2022 senesinde hangi müzikleri, sanatçıları dinlediğinin raporu veriliyor. Türkiye genelinde çıkartılan rapora bu yıl Türkiye'de en çok dinlenen isim rapçi Uzi oldu. Şarkıcı Uzi'nin en çok dinlenen isim olmasına eski sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan tepki gösterdi. Peki, Hakan Hepcan Uzi olayı nedir? Hakan Hepcan Uzi'ye ne dedi? Uzi Hakan Hepcan açıklaması ne? Detaylar haberimizde...

HAKAN HEPCAN UZİ OLAYI NEDİR?

Vine uygulamasına çektiği videolarla adından söz ettiren Hakan Hepcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile rapçi Uzi'yi eleştirdi. Spotify 2022 yılında Türkiye genelinde en çok dinlenilen şarkıcı Uzi olmuştur. Türkiye'de en çok dinlenen şarkıcının Uzi olmasına tepki gösteren Hepcan, "2022 Türkiye'de en çok dinlenen isim Uzi olmuş. Bana ister yaşlı deyin, ister boomer hiç farketmez. Bu durum ülkenin her anlamda dibe çakıldığının göstergesi. Yozlaşmışlığın, dejenerasyonun, vasatlığın, kalitesizliğin göstergesi." ifadelerini kullanmıştır.