Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Hakan Fidan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Hakan Fidan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında, nereli? Hakan Fidan mesleği ne?

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlenirken, AK Parti'nin sürpriz bir seçim hamlesinin hazırlığında olduğu iddia edildi. Kulislere göre AK Parti, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi isimleri cumhurbaşkanı yardımcısı yapmak istiyor. Bunun üzerine ise vatandaşlar Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç yaşında, nereli? Hakan Fidan mesleği ne? sorularını araştırdı.

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan (d. 1968, Ankara), Türk asker, eğitmen ve bürokrat. Mevcut Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı.

Kariyeri

Hakan Fidan 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. KK Muhabere Okulu ve KK Dil Okulunda eğitim almıştır. Askerliği kendi isteğiyle bırakıp Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. Aynı üniversitede 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yaptı.

Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsünde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı. Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak görev yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı. 2013 yılında ABD heyetiyle yapılan bir görüşmede 14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.

2020 yılında Rus heyetiyle yapılan görüşmede 15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarlığı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçmiştir. Fidan, büyük elçi iken MİT Müsteşarlığına getirilen Sönmez Köksal'dan sonra teşkilat başkanlığına dışarıdan getirilen ikinci isim olmuştur. 13 Eylül 2011 tarihinde, Hakan Fidan'ın, PKK yöneticilerinden Mustafa Karasu ve Sabri Ok ile Oslo'da yaptığı görüşmeler Dicle Haber Ajansı aracılığıyla basına sızdırıldı.