Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan hayrı ve biyografisi!

15 Nisan 2010 senesinde Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcısı olarak atandı. 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı olarak görevlendirildi ve en genç MİT müsteşarı unvanına sahip oldu. İşte, Hakan Fidan hayrı ve biyografisi!

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, MİT müsteşarıdır.

1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1986 yılında astsubay olarak mezun olup 2001 yılına kadar 15 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde muhabere istihbarat astsubayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu'nun ardından Lisan Okulu'ndan da mezun oldu. Bir dönem Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Almanya'daki Nato Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargâhı'nda üç yıllığına görevlendirildi. Bu görevi sırasında Almanya'daki ABD Kökenli Maryland Üniversitesi'ni bitirdi. University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

2000'de OYAK Genel Kurul üyeliğine seçildi. Mecburi hizmeti bittiğinde 2001 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılarak Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Hakan Fidan'ın master tezi, "Dış Politikada İstihbaratın Rolü", doktora tezi ise, "Bilgi Çağında Diplomasi: Enformasyon Teknolojilerinin Uluslararası Antlaşmaların Doğrulanmasında Rolü" konusunda oldu. Aynı zamanda da 2001 -2003 yılları arasında Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde siyasi ve ekonomik danışman olarak çalışmaya başladı.

2003 yılında (Tika) Türk İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na getirildi. 2007 yılına kadar bu görevi yaptı. TİKA Başkanlığı döneminde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül ile yakın çalışma içinde oldu. 14 Kasım 2007 tarihinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. Dönemin Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na bölgesel temaslarda eşlik etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın pek çok yurtdışı gezisine ve yabancı devlet adamları ile görüşmelerine katıldı.

Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'ne çıkması üzerine bir ara Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği için de adı geçti.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürütürken 2008 yılı Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğini kapsamında; Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü.