Hakan Fidan'ın Twitter hesabı! Hakan Fidan'ın Twitter kullanıcı adı, hesabı nedir?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımın sosyal medyada gündem olmasının ardından Hakan Fidan'ın Twitter hesabı merak konusu oldu. Peki Hakan Fidan'ın Twitter kullanıcı adı, hesabı nedir? İşte Hakan Fidan'ın Twitter'ı!

Hakan Fidan'dan ilk tweet: Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz

Hakan Fidan'ın Twitter hesabı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımın sosyal medyada gündem olmasının ardından Hakan Fidan'ın Twitter hesabı merak konusu oldu. Peki Hakan Fidan'ın Twitter kullanıcı adı, hesabı nedir? İşte Hakan Fidan'ın Twitter hesabı var mı, adı ve ilk tweeti!

HAKAN FİDAN'IN TWİTTER HESABI NE?

Hakan Fidan'ın Twitter'daki hesabının kullanıcı adı @HakanFidan 'dır. Twitter üzerinden @HakanFidan araması yaparak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açmış olduğu hesabı görüntüleyebilirsiniz.

HAKAN FİDAN'IN TWİTTER HESABI İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı'na getirilen Hakan Fidan yeni açtığı Twitter hesabından ilk paylaşımını yaptı. Fidan tweet'inde "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.

İLK PAYLAŞIMINDDA ERDOĞAN'A ŞÜKRANLARINI SUNDU

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"MİLLİ DIŞ POLİTİKA VİZYONUMUZU DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ"

Bakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz."