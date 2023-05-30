2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi perşembe veya cuma günü açıklaması bekleniyor. Hakan Fidan İçişleri Bakanı mı yoksa Dışişleri Bakanı mı olacak soruları gündeme geliyor. Hakan Fidan İçişleri Bakanı mı yoksa Dışişleri Bakanı mı olacak merak ediliyor. Peki, Hakan Fidan İçişleri Bakanı mı yoksa Dışişleri Bakanı mı olacak?

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrasında gözler yeni kurulacak Kabine'ye çevrilmiş durumda. İçişleri Bakanı mı yoksa Dışişleri Bakanı mı olacak soruları gündeme geliyor. Hakan Fidan İçişleri Bakanı mı yoksa Dışişleri Bakanı mı olacak merak ediliyor. Hakan Fidan İçişleri Bakanı mı yoksa Dışişleri Bakanı mı olacak? Detaylar haberimizdedir…

HAKAN FİDAN İÇİŞLERİ BAKANI MI YOKSA DIŞİŞLERİ BAKANI MI OLACAK?

2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'yi perşembe veya cuma günü açıklaması bekleniyor. Mevcut bakanların düşünülmediği Kabine için sürpriz isimler gündeme gelirken, bunlardan biri de Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan. 13 yıldır bu görevde olan Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtiliyor. Öte yandan Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor.

DIŞİŞLERİ YA DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA GELEBİLİR

Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan

HACIMÜFTÜOĞLU'NUN BAKAN OLMASI BEKLENİYOR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Yiğitbaşı'nın da bakan olabileceği belirtiliyor. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'nun da Milli Savunma Bakanlığı için adı geçiyor. Trabzonlu olan Hacımüftüoğlu'nun bakan olması bekleniyor.

ALPASLAN BAYRAKTAR ENERJİ BAKANI OLABİLİR

Enerji Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Alpaslan Bayraktar'ın da bakan olacağı konuşuluyor. Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın damadı olan Bayraktar'ın Enerji Bakanlığı'na gelmesi bekleniyor. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın adı da Enerji Bakanlığı için geçiyor.

Alpaslan Bayraktar

SİNAN OĞAN'IN DA ADI BAKANLIK İÇİN GEÇİYOR

Afet ve Göçişleri adı altında iki yeni Bakanlık oluşturulması planlanıyor. Sinan Oğan'ın da adı bakanlık için geçiyor. Halen parti yönetiminde yer alan bazı isimler de kabineye girebilecek.