Hakan Fidan Fahrettin Altun VİDEOSU! Sosyal medyada gündem olmuştu!

Hakan Fidan Fahrettin Altun videosu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Zirvenin ardından Hakan Fidan Fahrettin Altun videosu gündem oldu. İşte detaylar...

HAKAN FİDAN FAHRETTİN ALTUN VİDEOSU GÜNDEM OLDU

Tahran'da üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaparken arkasındaki MİT Başkanı Hakan Fidan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un notlarının ve telefonun olduğu noktaya baktığı görüntü sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları 'MİT çalışıyor' ve 'meslek hastalığı' esprileri yaptı.

HAKAN FİDAN'IN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Görüşme sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptığı esnada MİT Başkanı Hakan Fidan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un notlarının ve telefonun olduğu noktaya odaklanması dikkat çekti.

ESPRİLER HAVADA UÇUŞUYOR

Bu anlara ilişkin görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Çok sayıda paylaşım alan video için sosyal medya kullanıcıları 'MİT çalışıyor' ve 'meslek hastalığı' esprileri yaptı.