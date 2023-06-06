Yeni kabinenin 4 Haziran da açıklanmasının ardından bakanlar çokça araştırılmaya başlandı. Özellikle yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan merak konusu. Peki, Hakan Fidan evli mi? Hakan Fidan kaç yaşında? Hakan Fidan devir teslim töreni! Dışişleri bakanı Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç dil biliyor? Hakan Fidan hangi partiden aday, askeri geçmişi ne?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin dış ilişkilerini emanet ettiği eski Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşarı Hakan Fidan yeni Dışişleri Bakanı oldu. Peki, Hakan Fidan evli mi? Hakan Fidan kaç yaşında? Hakan Fidan devir teslim töreni! Dışişleri bakanı Hakan Fidan kimdir? Hakan Fidan kaç dil biliyor? Hakan Fidan hangi partiden aday, askeri geçmişi ne? tüm detaylar haberimizde…

HAKAN FİDAN EVLİ Mİ, KİMDİR?

Eski MİT müsteşarı Hakan Fidan, 1986 yılı Ankara doğumlu asker ve bürokrattır. Hakan Fidan 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptı. Daha sonra askerliği bırakan Fidan, University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. Aynı üniversitede 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı teziyle doktora yaptı. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde de akademisyenlik yapan Fidan, 14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine geldi. 15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçmiştir.

Hakan Fidan'ın eşi ise Nuran Fidan'dır. Hakan Fidan'ın Abdullah Halid Fidan adında bir çocuğu vardır.

HAKAN FİDAN KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı görevine atanmıştı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçmiştir. Hakan Fidan, 1968 yılı Ankara doğumludur ve 55 yaşındadır.

HAKAN FİDAN DEVİR TESLİM TÖRENİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, bakanlıkta yapılan devir teslim töreniyle görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Hakan Fidan,"MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanmam nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Çavuşoğluyla arkadaşlığımız okul sıralarında başladı. Kendisi devlet adamı ve dost olarak üstün meziyetler ortaya koydu" ifadelerine yer verdi.

HAKAN FİDAN KAÇ DİL BİLİYOR?

Hakan Fidan'ın iyi düzeyde İngilizce konuştuğu bilinmektedir. Fidan'ın Türkçe ve İngilizce dışında konuştuğu diğer diller hakkında bilgi mevcut değil.

HAKAN FİDAN HANGİ PARTİDEN ADAY?

Cumhurbaşkanlığı'nın Yeni Kabinesi'nde Dışişleri Bakanı olarak görev alan Hakan Fidan, AK Partilidir.