Hakan Fidan bakan mı olacak? Hakan Fidan Dışişleri Bakanı mı olacak?
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2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi Cumartesi günü açıklayacak. Kabinede yer alacağı iddia edilen isimler arasında Hakan Fidan yer alıyor. Peki Hakan Fidan bakan mı olacak? Hakan Fidan Dışişleri Bakanı mı olacak?
Hakan Fidan Dışişleri Bakanı mı olacak? 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi Cumartesi günü açıklayacak. Kabinede yer alacağı iddia edilen isimler arasında Hakan Fidan yer alıyor. Peki Hakan Fidan bakan mı olacak? Hakan Fidan Dışişleri Bakanı mı olacak? Detaylar!
Mevcut bakanların düşünülmediği Kabine için sürpriz isimler gündeme gelirken, bunlardan biri de Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan. 13 yıldır bu görevde olan Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor.
Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor.