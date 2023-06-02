2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi Cumartesi günü açıklayacak. Kabinede yer alacağı iddia edilen isimler arasında Hakan Fidan yer alıyor. Peki Hakan Fidan bakan mı olacak? Hakan Fidan Dışişleri Bakanı mı olacak?

Hakan Fidan Dışişleri Bakanı mı olacak? 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi Cumartesi günü açıklayacak. Kabinede yer alacağı iddia edilen isimler arasında Hakan Fidan yer alıyor. Peki Hakan Fidan bakan mı olacak? Hakan Fidan Dışişleri Bakanı mı olacak? Detaylar!

HAKAN FİDAN BAKAN MI OLACAK?

Mevcut bakanların düşünülmediği Kabine için sürpriz isimler gündeme gelirken, bunlardan biri de Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan. 13 yıldır bu görevde olan Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtiliyor.

HAKAN FİDAN'IN ADI BAKANLIK İÇİN GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile 13 yıldır MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın adı kabine için geçiyor.

DIŞİŞLERİ YA DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA HAKAN FİDAN GELEBİLİR

Fidan'ın Dışişleri veya İçişleri Bakanlığı'na gelebileceği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da Dışişleri Bakanlığı için adı dile getiriliyor.