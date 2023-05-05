Hakan Fidan aday mı? 2023 Hakan Fidan milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Hakan Fidan aday mı? 2023 Hakan Fidan milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Hakan Fidan aday mı? 2023 Hakan Fidan milletvekili adayı mı? İşte detaylar...