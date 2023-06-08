Hakan Fidan Abdullah Çatlı benzerliği gerçek mi? Hakan Fidan Abdullah Çatlı mı? Abdullah Çatlı'nın kızı yanıtlamıştı

Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte uzun süredir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan Hakan Fidan Abdullah Çatlı mı iddiası da yeniden gündem oldu. Sosyal medyada Hakan Fidan Abdullah Çatlı benzerliği ile ilgili videolar paylaşılırken, Abdullah Çatlı'nın yüz ameliyatı olduğu iddia edilmişti. Peki Hakan Fidan Abdullah Çatlı benzerliği gerçek mi? Hakan Fidan Abdullah Çatlı mı? Söz konusu iddia 3 yıl önce Abdullah Çatlı'nın kızına soruldu.

Hakan Fidan Abdullah Çatlı mı? Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte uzun süredir şehir efsanesi olarak dilden dile dolaşan Hakan Fidan Abdullah Çatlı mı iddiası da yeniden gündem oldu. Sosyal medyada Hakan Fidan Abdullah Çatlı benzerliği ile ilgili videolar paylaşılırken, Abdullah Çatlı'nın yüz ameliyatı olduğu iddia edilmişti. Peki Hakan Fidan Abdullah Çatlı benzerliği gerçek mi? Hakan Fidan Abdullah Çatlı mı? Söz konusu iddia Abdullah Çatlı'nın kızına soruldu. İşte detaylar...

ABDULLAH ÇATLI HAKAN FİDAN MI?

Bir şehir efsanesine göre; yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın aslında Abdullah Çatlı olduğu uzun zamandır dilden dile dolaşıyor. Peki bunun gerçeklik payı var mı? Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Çatlı'nın kızının 3 yıl önce verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu. Röportajda Gökçen Çatlı'ya "Babanızın Hakan Fidan'a benzetildiği tartışmaları için neler söylemek istersiniz?" sorusu yöneltildi. Gökçen Çatlı da bu soruya babasının replik olan bir sözüyle karşılık verdi.

ÇATLI'NIN KIZININ RÖPORTAJI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bahsi geçen iddiaya göre; 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Abdullah Çatlı'nın ameliyatla yüzünü değiştirdiği ve hayatına Hakan Fidan olarak devam ediyor. İkilinin benzer yüz hatlarına sahip olması da bu iddiaları güçlendirdi. Sosyal medyada konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'nın 3 yıl önce yerel bir televizyon kanalına verdiği röportaj yeniden gündem oldu.

Gökçen Çatlı

"İKİ KİŞİNİN BİLDİĞİ SIR DEĞİLDİR"

Röportajı yapan kişi Gökçen Çatlı'ya "Abdullah Çatlı'nın vefat etmediği söyleniyor. Hatta göz yapısıyla da Hakan Fidan'a çok benzetiliyor. Bununla ilgili siz neler söylemek istersiniz?" sorusunu yöneltti. Bu soruya babasının replik olan bir sözüyle karşılık veren Gökçen Çatlı, "Bu soruya babamın sözüyle karşılık vereyim; iki kişinin bildiği sır değildir. Şayet öyle bir şey varsa onu zaten tek kişi bilir. Babam böyle bir şey yapar mıydı? Yapmış olsa bile Sır dahilinde yapardı. Bunu ne ben ne de kardeşim hiçbirimiz bilmezdik" ifadelerini kullandı.

Takvimler 3 Kasım 1996'yı gösteriyor... Akşamüstü saatleri, konum Balıkesir, Susurluk... Tarihe adını yazdıran Susurluk Kazası ve Abdullah Çatlı'nın ölümü...

Hepimizin ekrana kilitlenip "Derin devlette neler oluyor?" diyerek izlediğimiz Kurtlar Vadisi'nde de Polat Alemdar'ın Abdullah Çatlı'yı feyz aldığı söylenip duruyordu.

Hatta dizide İskender Büyük, yüz değiştirme operasyonu geçiren Polat Alemdar için "Bu çocuğun her şeyi değişmiş bir bakışları değişmemiş" ifadelerini kullanmıştı.

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968 yılında Ankara'da doğmuştur. 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev aldı. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Lisan Okulu'nda eğitim almıştır. Askerliği kendi isteğiyle bırakıp, Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. Aynı üniversitede 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yaptı.

Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı. Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde Kıdemli Siyasi ve Ekonomik Danışman olarak görev yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı.

14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.

15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçmiştir.

3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan yeni kabinede yer alarak yeni Dışişleri Bakanı oldu.

HAKAN FİDAN'IN BİTİRDİĞİ OKULLAR