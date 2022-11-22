Hakan Eratik kimdir, kaç yaşınad? Hakan Eratik nereli, hayatı ve biyografisi!

Yeşim Salkım'ın eski eşi yakışıklı oyuncu Hakan Eratik'in hayatı merak konusu oldu. Kariyeri boyunca birçok başarılı yapıma imza atan Eratik, uzun süredir ekranlarda görülmüyordu. TV8'de 2. Sayfa'nın konuklarından biri olan Hakan Eratik'in hayatı merak edildi. Peki, Hakan Eratik kimdir? Hakan Eratik kaç yaşında, nereli? Hakan Eratik hayatı ve biyografisi nedir?

Mankenlik ve fotomodellik ile uğraşan Hakan Eratik, 2009 yılında ünlü şarkıcı Yeşim Salkım ile evlendi. 2015 yılında ise boşandılar. TV8'de 2. Sayfa'nın konuklarından biri olan Hakan Eratik'in hayatı merak edildi. Peki, Hakan Eratik kimdir? Hakan Eratik kaç yaşında, nereli? Hakan Eratik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAKAN ERATİK KİMDİR?

Hakan Eratik (d. 7 Eylül 1977, İstanbul), Türk dizi, sinema, tiyatro oyuncusu ve fotomodel, manken, televizyon sunucusudur.

Hakan Eratik, 7 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise hayatını bilgisayar alanında tamamlamış ve üniversiteye yerleşmiş fakat oyunculuk konusunda karar verdiği için eğitimini bırakmıştır. Oyunculuğa başlamadan önce 1996-2002 yılları arasında sunuculuk ve program yapımcılığı yapmıştır. Mankenlik ve fotomodellik ile uğraştı. 2005 yılında Kanal D'de yayınlanan "Ödünç Hayat" dizisinde "Tolga", 2006 yılında Star TV'de yayınlanan Sırça Köşk dizisinde "Aziz Derman", 2007 yılında Star TV'de yayınlanan Geniş Zamanlar adlı dizide "Ahmet", yine aynı yıl atv'de yayınlanan Sessiz Gemiler adlı dizide "Talat" karakterine hayat verdi. 2016-2018 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kalbimdeki Deniz adlı dizide "Alihan Öztuna" karakterini canlandıran Hakan Eratik, 2021 yılında Exxen platformunda yayınlanan Olağan Şüpheliler dizisiyle ekran karşısına geçti.

KİŞİSEL HAYATI

2009 yılında Yeşim Salkım ile evlenen Eratik'in 9 Nisan 2011 tarihinde kızı Ada doğmuştur. 2015 yılında Salkım'dan boşanmıştır.