Hakan elendi mi? Survivor Hakan neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hakan konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Hakan elendi mi? Survivor Hakan neden yok 2024?

SURVİVOR HAKAN KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu 28 Kasım 1979 yılında Çanakkale'de doğdu. Hatipoğlu Milli Türk sutopu oyuncusu ve sunucudur.

Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler yarışmasına katılmıştır. 2011 yılında kendisi gibi Var Mısın Yok Musun ve Survivor yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur. 2018 yılında yeniden Survivor yarışmasına katılmıştır. Kazandığı ödül ile Türkiye'ye gelişinde eşi Gizem'in hamile olduğunu kameralar karşısında öğrenmiştir. 2019 yılında doğan kızlarına Lila adını vermişlerdir.

Hakan, millî bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak sutopu oynamıştır 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Millî Takımı'nda yer almıştır.

Survivor Hakan elenmedi, yarışmaya devam ediyor.