Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Hakan Duman kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Hakan Duman kimdir? Yeni Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman kaç yaşında, nereli? Hakan Duman hayatı ve biyografisi!

Hakan Duman kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Hakan Duman kimdir? Yeni Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman kaç yaşında, nereli? Hakan Duman hayatı ve biyografisi!

HAKAN DUMAN KİMDİR?

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde kritik birimlerde çalışarak büyük başarı kaydeden Hakan Duman, Tunceli İl Emniyet Müdürü oldu. Türkiye'nin farklı birçok bölgesinde görev yapan Hakan Duman birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevini yaptı. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde yapan Hakan Duman, kazandığı polis akademisinden başarı derecesi ile mezun oldu. Hakan Duman, 2 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Tunceli Emniyet Müdürlüğüne atandı.