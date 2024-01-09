Hakan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Hakan'ı oyundan attı mı?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'te 5. Bölüm fragmanı yayınlandı. GÖrntülerde Hakan ve Bozok kavgası dikkatleri çekti. Acun Ilıcalı'nın "Alın bunu" sözleri sonrası Hakan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Hakan'ı oyundan attı mı araştırıldı.

HAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Fragmanda hakan ve Bozok arasında yaşanan gerilim sonrası Acun Ilıcalı "Alın bunu, alın bunu" diyerek müdahale ettiği görülüyor. Ancak olayla ilgili henüz detaylar netleşmedi. Sayamızı takip edebilirsiniz.

MAVİ TAKIM

• Nefise Karatay

• Seda Ocak

• Begüm Yücetan

• Sahra Işık

• Seda Aktuğlu

• Damla Can

• Hakan Hatipoğlu

• Yiğit Poyraz

• Yasin Obuz

• Özgür Tetik

• Yunus Emre

• Ogeday Girişken

KIRMIZI TAKIM

• Pınar Saka

• Merve Aydın

• Nagihan Karadere

• Gizem Memiç

• Aleyna Kalaycıoğlu

• Berna Canbeldek

• Doğukan Manço

• Furkan Kızılay

• Ersin Korkut

• Sercan Yıldırım

• Turabi

• Bozok Gören

• Nihat Altınkaya