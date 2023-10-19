Hakan Dedebağı kimdir? Hakan Dedebağı kaç yaşında, nereli? Hakan Dedebağı hayatı ve biyografisi!

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HAKAN DEDEBAĞI KİMDİR?

Hakan Dedebağı, 1975 yılında Eskişehir Sivrihisar'da doğdu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin köklü bir kurumu olan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde önemli görevlerde bulunmuştur.

Hakan Dedebağı, 1997 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından askeri kariyerine 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda Takım Komutanı olarak başladı.

2000-2003 yılları arasında 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaptı.

2003-2005 yıllarında Kara Harp Okulu'nda Öğretim Astsubay olarak görev aldı.

2005-2007 yıllarında Hakkari Yüksekova'da Jandarma Komando Tabur Komutanı olarak sahada görev yaptı.

2007-2009 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı'nda Plan Proje Şube Müdürlüğü'nde Proje Amiri olarak görev aldı.

2009-2011 yıllarında İzmir Jandarma Bölge Komutanlığı'nda Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2011-2013 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı'nda Personel Şube Müdürlüğü'nde Proje Amiri olarak çalıştı.

2013-2015 yıllarında Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı'nda Tabur Komutanı olarak sahadaki sorumluluğu üstlendi.

2015-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı'nda Harekat Başkanlığında Plan ve Proje Şube Müdürü olarak görev yaptı.

2017-2019 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı'nda Strateji Başkanlığında Plan ve Proje Şube Müdürü olarak çalıştı.

2019-2021 yıllarında Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda önemli bir görevi üstlendi.

2021 yılında Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na atandı ve 2022 yılında tuğgeneralliğe terfi etti.

Özel Bilgiler:

Hakan Dedebağı, evli bir aile babasıdır ve iki çocuğu vardır.

Doğum yeri Eskişehir Sivrihisar olan Dedebağı, 1975 yılında doğmuştur.

Eğitim hayatı boyunca önemli kurumlardan mezun oldu, özellikle Kara Harp Okulu'ndan mezuniyeti askeri kariyerinin temelini oluşturdu.

Ödüller:

Hakan Dedebağı, askeri kariyeri boyunca Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir dizi ödül ve takdirname kazanmıştır. Bu ödüller arasında Üstün Hizmet Madalyası, Şeref Madalyası, Takdirnameler ve diğer üstün başarıları tanıyan ödüller bulunmaktadır.