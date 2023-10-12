"Hakan Ceylan evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?" Merak konusu oldu. FIFA hakemi İbrahim Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan, 14 yıllık evliliklerinin son bulmasını talep etmek için mahkemeye başvurdu. Bunun ardından internette "Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlı?" Aramaları artış gösterdi. İşte detaylar…

Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Hakan Ceylan evli mi, eşi kim, çocuğu var mı?

Leyla Ceylan, uzun yıllar boyunca eşi tarafından maruz kaldığı psikolojik şiddeti mahkemeye aktardı. Mahkeme dosyasında ise aile içi sorunların yanı sıra beklenmedik bir aşk ilişkisinin de gün yüzüne çıktığı görüldü. Çıkan haberler sonrası Hakan Ceylan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlı? Hakan Ceylan evli mi, eşi kim, çocuğu var mı? Merak konusu oldu. Detaylar haberimizdedir…

HAKAN CEYLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLI?

Hakan Ceylan 7 Mart 1979 (42 yıl yaşında) İzmir doğumludur. Kariyerinde 225 maçta düdük çalan Ceylan'ın, 4,39 sarı kart, 0,24 kırmızı kart ortalaması bulunuyor. Ceylan bu sezon 1. Lig'de 11 maçta, 2. Lig'de 1 maçta ve 2 Türkiye Kupası maçında düdük çaldı.

HAKAN CEYLAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Leyla Ceylan, FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın eşidir. Çiftin çocuğunun olup olmadığı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır.