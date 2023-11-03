Hakan Ceylan kimdir? Hakem Hakan Ceylan hangi maçları yönetti?
- Güncelleme:
Gündem Haberleri
Leyla Ceylan spor gündeminde sıkça konuşulan isimler arasına girdi. Açıklamalarıyla gündem olan Ceylan hakkında detaylar araştırılırken Hakan Ceylan kimdir? Hakem Hakan Ceylan hangi maçları yönetti gibi konular gündem oldu. İşte detaylar…
FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın eki eşi Leyla Ceylan'dan gündem oldu. Sosyal medyada hakkında sıkça paylaşımlar yapılan Ceylan sözleri sonrası Hakan Ceylan kimdir? Hakem Hakan Ceylan hangi maçları yönetti, merak edildi.
HAKAN CEYLAN KİMDİR?
İbrahim Hakan Ceylan 7 Mart 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eski hakem Hasan Ceylan'ın oğludur. Hakemliğe 1996 yılında başladı. 2023 yılında FIFA hakemleri listesine girdi.
Görev aldığı son maçlar:
Devamı için tıklayınız
Kaynak: Haberler.com / Gündem