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Hakan Ceylan kimdir? Hakem Hakan Ceylan hangi maçları yönetti?

Leyla Ceylan spor gündeminde sıkça konuşulan isimler arasına girdi. Açıklamalarıyla gündem olan Ceylan hakkında detaylar araştırılırken Hakan Ceylan kimdir? Hakem Hakan Ceylan hangi maçları yönetti gibi konular gündem oldu. İşte detaylar…