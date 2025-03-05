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Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?
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Feyenoord Inter maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor! Bu heyecana ekran başında ortak olmak isteyen Feyenoord Inter maçı detaylarını araştırıyor. Peki, Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?

Feyenoord Inter maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Feyenoord Inter maçını mercek altına aldı. Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?

FEYENOORD INTER CANLI NEREDEN İZLENİR?

Feyenoord Inter maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Feyenoord Inter maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Feyenoord Inter maçı canlı izle keyfini yaşayabilirsiniz. İyi seyirler...

FEYENOORD INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Feyenoord Inter maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başladı.

FEYENOORD INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Feyenoord Inter maçı Rotterdam'da, De Kuip Stadyumu'nda oynanıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK, SAKAT MI?

Hakan Çalhanoğlu yedekler arasında yer alıyor.

Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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