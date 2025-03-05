Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?

Feyenoord Inter maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Feyenoord Inter maçını mercek altına aldı. Hakan Çalhanoğlu neden yok? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?

FEYENOORD INTER CANLI NEREDEN İZLENİR?

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FEYENOORD INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Feyenoord Inter maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başladı.

FEYENOORD INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Feyenoord Inter maçı Rotterdam'da, De Kuip Stadyumu'nda oynanıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK, SAKAT MI?

Hakan Çalhanoğlu yedekler arasında yer alıyor.