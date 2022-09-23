Hakan Çalhanoğlu milli takımda neden yok? UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarında kadroda yer almayan isimler sporseverler tarafından araştırılmakta. Son dönemde en çok merak edilen isim Hakan Çalhanoğlu oldu. Peki, Hakan Çalhanoğlu milli takımda neden yok? Hakan Çalhanoğlu niye milli takımda yok? Hakan Çalhanoğlu sakat mı?

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Uluslar Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımızda Lüksemburg ve Faroe Adaları mücadelelerinde Hakan Çalhanoğlu'nun olmayışı futbolseverler tarafından araştırma yapılmakta. Konuya ilişkin futbolseverler Hakan Çalhanoğlu milli takımda neden yok? Hakan Çalhanoğlu niye milli takımda yok? Hakan Çalhanoğlu sakat mı? soruları hakkında araştırma yapılmaktadır.



HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

İnter forması giyen Hakan Çalhanoğlu sakatlığından dolayı her iki maçın aday kadrosunda yer almıyor.



TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ADAY KADROSU!

Buna göre A Milli Futbol Takımı'nda yer alacak isimler;

Kaleci: Altay bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha / Forvet: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Serdar Gürler, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun



Bir önceki kadroda yer alan Mert Müldür, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu ve Doğukan Sinik ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer bulamadı. Cenk Özkaçar ve Tiago Çukur sakatlıkları olmamasına karşın kadroya alınmadı.