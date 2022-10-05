UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam iki dev karşı karşıya geldi. Yıldız futbolcuların mücadele ettiği İnter - Barcelona Şampiyonlar Ligi maç büyük bir heyecanla takip edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Inter'in Barcelona'yı 1-0 yendiği müsabakada, galibiyeti getiren golü atan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, performansıyla "maçın en değerli oyuncusu" seçildi. Futbolseverler ise Hakan Çalhanoğlu'nun Barcelona'ya attığı golü merak ediyor. Hakan Çalhanoğlu İnter - Barcelona GOL izle!

Hakan Çalhanoğlu İnter - Barcelona GOL izle! arama motorlarında aratılmakta. Dün akşam oynanan İnter - Barcelona Şampiyonlar Ligi maçında İnter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu takımına 3 puan kazandıran golü attı. Hakan Çalhanoğlu'nun attığı eşsiz gol ise kısa sürede gündeme geldi. Futbolseverler ise Şampiyonlar Ligi Çalhanoğlu İnter - Barcelona maçı gol izle! araması ile Hakan Çalhanoğlu golünü izlemek istiyor. Hakan Çalhanoğlu İnter - Barcelona GOL izle! Şampiyonlar Ligi Çalhanoğlu İnter - Barcelona maçı gol izle! Hakan Çalhanoğlu Barcelona golü!

HAKAN ÇALHANOĞLU İNTER - BARCELONA GOL İZLE!

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam gerçekleşen İnter - Barcelona maçında İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu takımını öne geçiren golü kaydetti. Çalhanoğlu, karşılaşmanın 7. dakikasında uzaktan çektiği şutta, gole çok yaklaşsa da Barcelona kalecisi Ter Stegen'i geçemedi. Milli futbolcu, 45+2. dakikada ise yaklaşık 25 metreden çektiği şutta bu kez topu ağlarla buluşturmayı başardı ve bu golle Inter, Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

Attığı golle galibiyetin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından performansıyla "maçın en değerli oyuncusu" seçildi. Inter'in, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle Barcelona'yı yenmesi İtalyan basınında da geniş şekilde yer buldu. La Gazzetta dello Sport, Inter'in galibiyetini internet sitesinden, "Inter yüreğini koydu, önemli bir zafer. Çalha'dan harika gol: Barça ağlıyor" başlığıyla duyurdu. Gazete, karşılaşmanın son anlarında Inter kalesindeki heyecanlı anlara karşın Türk orta saha oyuncusunun golünün, ev sahibi takıma galibiyet için yettiğini yazdı.

Corriere dello Sport gazetesinin internet sitesinde de maçla ilgili haberde, Inter'in son haftalarda ligde aldığı olumsuz sonuçlara atıfta bulunularak, "Acı verici zafer ama bir o kadar çok anlamı olan bir zafer ve sezonu yeniden başlatabilecek bir zafer. Çalhanoğlu'nun sihiri, Inzaghi yönetimindeki Inter'in, Xavi'nin Barcelona'sını San Siro'da yenmesine izin veriyor." ifadeleri yer aldı.

Attığı golle galibiyetin mimarı olan Hakan Çalhanoğlu, müsabakanın ardından performansıyla "maçın en değerli oyuncusu" seçildi. Mavi-siyahlı kulüp de milli oyuncunun, karşılaşmanın sonunda ödülüyle poz verdiği anı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İNTER - BARCELONA MAÇI GOLÜ!